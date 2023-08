Pretul mediu pentru un sejur de doua nopti in aceasta minivacanta de Sf. Maria este de 892 lei pentru doua persoane, iar cele mai multe rezervari (33,81%) au fost efectuate in marile orase ale tarii, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Brasovul, Sibiul, Oradea si Bucuresti sunt cele mai rezervate, in timp ce litoralul romanesc este a doua destinatie ca popularitate (18,86% dintre rezervari), turistii alegand aici in special statiunile Costinesti, Mamaia, Eforie Nord si Neptun, ... citeste toata stirea