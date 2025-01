Valabil la Tribunal, nu si la Fisc: Dreptul la tacere

In contextul intensificarii controalelor ANAF, romanii risca tot mai mult sa primeasca decizii de impunere, in cazurile in care exista indicii de evaziune fiscala putand sesiza organele de urmarire penala.Principalele provocari identificate includ erori in comunicarea cu autoritatile fiscale si necunoasterea drepturilor si obligatiilor in cadrul procedurilor de control fiscal, primind astfel sanctiuni mai mari, in lipsa unui avocat specializat care sa ii reprezinte sau sa-i asiste.De la ... citește toată știrea