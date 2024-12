Valoarea deducerii personale aplicata celor cu salariul minim creste de la 1 ianuarie 2025

De la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe tara este de 4.050 de lei. De deducerea personala de baza (venituri din care nu se retine 10% impozit pe venit, la locul de munca declarat de baza) poate beneficia angajatul care are un venit lunar brut cu cel mult 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara. Procentul aplicat poate sa difere in functie de cate persoane are angajatul in intretinere si se stabileste potrivit unui tabel de deducere fiscala prevazut de Codul fiscal. ... citește toată știrea