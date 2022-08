Valoarea tichetelor de cresa ar putea creste, din octombrie, cu 50 de lei

Tichetul de cresa va avea o valoare de 570 de lei, incepand cu luna octombrie a acestui an, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), ceea ce reprezinta o crestere cu 50 lei, fata de cuantumul din prezent.Potrivit documentului pus recent in dezbatere publica, din octombrie 2022 si pana in martie 2023, valoarea unui tichet de cresa va fi de 570 lei.In prezent, tichetul de cresa are un cuantum de 520 lei, dupa ce a fost majorat in aprilie cu 30 lei, ... citeste toata stirea