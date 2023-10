Primaria Brasov este in curs de inventariere a bunurilor de pe fosta platforma CET, pe care a cumparat-o in februarie anul trecut in schimbul sumei de 13,576 milioane de euro, fara TVA, respectiv 16,15 milioane de euro cu TVA.In vederea refunctionalizarii acestei platforme, edilii sunt in curs de realizare a unui inventar al bunurilor mobile si imobile, respectiv pentru a vedea ce lucruri pot fi valorificate, inclusiv la fie vechi, dar si ce obiecte pot ramane in patrimoniu, inclusiv ca piese ... citeste toata stirea