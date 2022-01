Vandali "ca la ei acasa", speta ridicata de un hotelier din Predeal:

Reprezentantii unui hotel din Predeal au lansat pe Facebook un avertisment cu privire la un grup de turisti din judetul Arges, care "s-au comportat ca niste animale".Iata cum suna postarea publicata pe Facebook: "Buna ziua colegi hotelieri! Din categoria #reviewpentruoaspeti. Va atrag atentia asupra unui grup de argeseni, care lasa in urma prapad. In cele doua nopti de cazare au deranjat prin galagie in exces, au facut o mizerie de nedescris in camere si in restaurant si s-au comportat ca ... citeste toata stirea