Romanii nu mai au voie sa isi vanda porcii crescuti in gospodarii, arata noile reguli ale ANSVSA.S-a schimbat legea privind comercializarea carnii de porc. ANSVSA a emis de curand noile norme privind aplicarea Legii porcului, principala prevedere referindu-se la interzicerea comercializarii acestora sau a carnii provenita de la porcinele crescute in gospodarii.In cadrul noilor modificari ale legii privind cresterea si vanzarea porcilor in gospodariile taranesti, s-a introdus o interdictie ... citeste toata stirea