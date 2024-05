Un articol din noua lege a pensiilor, care intra in vigoare de la 1 septembrie 2024, prevede ca varsta de pensionare se va modifica la fiecare 3 ani."Incepand cu data finalizarii esalonarii prevazute in anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv si varsta standard de pensionare, prevazute de prezenta lege, sunt majorate in functie de evolutia sperantei de viata din Romania, la un interval de maximum 3 ani.In situatia in care se constata o ... citește toată știrea