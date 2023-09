Varsta medie la care tinerii romani se muta din locuinta parintilor a coborat la 27,7 ani in 2022, de la 28,5 ani in 2012 (an de criza financiara internationala, cand tara noastra a inregistrat somaj ridicat), conform datelor Eurostat. Romania are si o specificitate - cea mai mare diferenta intre varsta barbatilor si femeilor in momentul in care parasesc casa parinteasca.Varsta medie din UE este de 26,4 ani, cu diferente mari de la o tara la alta, in functie de nivelul de trai, dar si de ... citeste toata stirea