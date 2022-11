"Vechiul" RIAL, tot la RIAL

RIAL SRL, firma Primariei Brasov care administreaza fondul locativ din proprietatea orasului, a programat pentru astazi, 16 noiembrie, o sedinta a Consiliului de Administratie in care se va hotari ce viitor (nu) are aceasta societate. Si managerul, si angajatii si-au spus public pasurile, iar conflictul e unul "deschis" inca de la preluarea mandatului de catre Sorin Jula, in 2021, odata cu schimbarea conducerii de la Primarie. Managerul propune ca activitatea de inchiriere a imobilelor sa fie ... citeste toata stirea