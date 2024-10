Venituri proprii in valoare de 6,7 milioane de lei, realizate de Aeroportul International Brasov- Ghimbav

Regia Autonoma Aeroportul International Brasov - Ghimbav a realizat venituri proprii in valoare de 6.374.470 de lei pana la data de 30 septembrie. Aceasta suma va fi inclusa in bugetul regiei, o decizie in acest sens urmand a fi luata de alesi in sedinta de plen de joi, 17 octombrie, cand va fi votata rectificarea bugetului Consiliului Judetean Brasov.Pe de alta parte, in sedinta amintita, alesii vor vota si rectificarea bugetului regiei. Astfel, administratorii Aeroportului International ... citește toată știrea