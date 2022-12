Victoria: Apa se scumpeste cu 25%

Cetatenii din Victoria vor plati, incepand de anul viitor, mai mult pentru apa potabila consumata. Tarifele la serviciile prestate de SC Victoria Parc Inustrial SRL vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023 cu aproape 25%."Tarifele pentru serviciile de apa-canal practicate la Victoria vor fi ajustate datorita evolutiei preturilor in termeni reali si influentei inflatiei. ANRSC Bucuresti a aprobat noile tarife, iar decizia in cauza am prezentat-o in AGA, dar ... citeste toata stirea