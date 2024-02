VIDEO Bugetul judetului Brasov pe anul 2024, aprobat. Cum s-au impartit banii si unde merg cele mai mari sume

A fost aprobat bugetul judetului Brasov. Anul sunt estimate la 1,5 miliarde lei, banii fiind impartiti atat pentru functionare, cat si pentru investitii.Bugetul judetului Brasov pe anul 2024 a fost aprobat in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Brasov care a avut loc luni, 19 februarie. Judetul nostru are si in acest an un buget echilibrat si construit in asa fel incat sa raspunda necesitatilor administrative, atat pe ... citește toată știrea