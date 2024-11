VIDEO Trenul Alstom Coradia Stream, in teste la Brasov. Cand va intra in circulatie pe ruta Bucuresti Nord-Brasov

Alstom Coradia Stream, primul tren cumparat de Romania in ultimii 20 de ani, care va intra in operare pe ruta Bucuresti Nord-Brasov, pe 20 noiembrie, a inceput testele de anduranta.Reprezentantii Autoritatii pentru Reforma Feroviara (ARF) au transmis ca trenul a plecat, sambata, din Bucuresti, fara calatori, spre Brasov, pentru a realiza testele necesare utilizarii in serviciul comercial, potrivit Agerpres.Trenul Coradia Stream, prima garnitura cumparata de Romania in ultimii 20 de ani, a ... citește toată știrea