Masa in oras ar putea fi mai scumpa, dar si pentru alte lucruri am putea scoate mai multi bani din buzunar. Noi scumpiri sunt pregatite de Guvern, la anumite servicii si produse, potrivit presei nationale.A mari TVA inseamna a creste taxa pe consum, adica la bunurile si serviciile pe care le achizitionam, fie ca vorbim de rafturile de la supermarket, ori caldura iarna, cinema sau carti. Mai departe, taxarea se reflecta in preturi. Aici are un rol important si cererea, care daca scade poate ... citeste toata stirea