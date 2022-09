Vor fi majorate pensiile si salariile de la 1 ianuarie 2023? "Nu pot sa raspund cu da sau nu"

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, 31 august, in timpul unei conferinte de presa a Partidului National Liberal, ca nu poate raspunde cu da sau nu asupra posibilitatii cresterii pensiilor si salariilor."Nu am discutat in coalitie, nu avem inca proiectul de buget pentru anul 2023, nu pot sa raspund cu da sau nu", a spus premierul Nicolae Ciuca intrebat daca vor fi majorate pensiile si salariile de la 1 ianuarie 2023, asa cum propune PSD. "Eu sunt convins ca domnul Budai (Marius Budai, ... citeste toata stirea