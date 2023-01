Vor fi romani care vor primi pana la 10.000 de lei pentru nevoile immediate

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a prezentat luni, 9 ianuarie, masurile speciale avute in vedere in 2023 pentru persoanele vulnerabile."Datele o spun clar, inca ne confruntam cu o forma dominanta de saracie care poate conduce la precaritate alimentara, in anumite situatii. Aceste lucruri fac ca peste doua milioane de cetateni sa nu isi poata permite un standard de viata decent pentru anul 2023. Tocmai de aceea, la nivelul Guvernului am gandit un pachet masuri care sunt ... citeste toata stirea