Vorba-i una, legea-i alta. Primaria Brasov a pierdut procesul cu dezvoltatorul Isaran

Planul Urbanistic Zonal, propus de catre dezvoltatorul imobiliar Isaran pentru constructia unui nou ansamblu rezidential pe strada Ciobanului a fost avizat de catre edilii din Sanpetru, de care apartine terenul in cauza, inca din 2021.Descarcarea traficului era prevazuta in strada 13 Decembrie din municipiul Brasov, care este foarte aglomerata in special la orele de varf, astfel ca primarul Brasovului Allen Coliban a sustinut ca va ataca in instanta PUZ-ul, iar Comisia de Circulatie din