Brasovul conduce un clasament global, lansat pe site-ul Tesla (www.tesla.com), in ceea ce priveste numarul de voturi. Orasul care va aduna cel mai mare numar de voturi va avea un Supercharger, anuntul fiind adus in atentia publica de Radu Dumitru, un specialist in domeniul tehnologiei. "Ma bucura clasamentul actual, dar cred ca este nevoie de o mobilizare in continuare pentru a tine Brasovul pe primul loc. In orasul castigator se va ... citeste toata stirea