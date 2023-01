Vouchere de vacanta si in 2023

Angajatii din institutiile de stat vor beneficia si in anul 2023 de vouchere de vacanta, iar valoarea tichetelor a ramas neschimbata, potrivit Ministerului Finantelor. Anul trecut, angajatii de la stat au primit vouchere de vacanta de 1.450 de lei si impozitarea cu 145 de lei s-a facut in luna in care au fost acordate."Institutiile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa ... citeste toata stirea