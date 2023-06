Senatul a adoptat tacit un proiect de lege prin care vor beneficia de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei si romanii angajati la privat, pentru perioada 2024 - 2026.Potrivit proiectului, sumele corespunzatoare voucherelor de vacanta se aloca anual, din bugetul de stat, din impozitele pe venit platite de fiecare angajat, arata in propunerea legislativa semnata de 130 de parlamentari PNL, PSD si UDMR, la care urmeaza in orele urmatoare sa fie facut anuntul adoptarii tacite si ... citeste toata stirea