Vrancenii de la Valcom vor planifica alt "mini-cartier" in Brasov

Dupa ce in 2019 a inceput amenajarea unui ansamblu cu 175 de apartamente in noua zona rezidentiala Tractorul, societatea Valcom Construct din Focsani vrea sa continue proiectele de dezvoltare imobiliara la poalele Tampei.Noua zona vizata pentru dezvoltare este periferia cartierului Bartolomeu Nord, pe strada Lanii, unde vrancenii vor sa construiasca blocuri care vor totaliza 11 niveluri. In prezent, pentru noul ansamblu este in curs de obtinere avizul de gospodarire a apelor. Blocurile sunt ... citeste toata stirea