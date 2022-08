Vrei credit? Dai test de cultura financiara

Romanii ae trebui sa dea un test de cultura financiara inainte de a primi un credit, potrivit unei propuneri ANPC. Reprezentantii institutiei sustin ca in acest fel, cetatenii pot intelege mai bine riscurile la care se expun in cazul in care ajung sa nu isi mai permita sa plateasca ratele lunare. Astfel, potrivit propunerii, un client persoana fizica trebuie sa completeze un chestionar care sa arate ca are cunostintele minime privind notiunile inserate in contract si, mai ales, a riscurilor la ... citeste toata stirea