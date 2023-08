Din luna august, Dan Air nu va mai fi singura companie aeriana care asigura curse regulate pe Aeroportul International Brasov - Ghimbav, pentru ca in cateva zile vor fi primele zboruri ale companiei WIZZ AIR. Conform reprezentrantilor Aeroportului International Brasov, in fiecare zi de luni, miercuri si vineri, noua companie va avea curse pe relatia Brasov - Londra, prima cursa fiind programata in 2 august. De asemenea, in saptamana 31 iulie - 6 august sunt programate de pe aeroportul Brasov si ... citeste toata stirea