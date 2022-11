Zara intra pe piata hainelor second-hand

Magazinele Zara vor intra pe piata hainelor second-hand, marca spaniola anuntand recent ca va incepe sa ofere servicii de reparatii, revanzare si donare a hainelor, pentru inceput in Marea Britanie. Din 3 noiembrie, cumparatorii vor putea sa isi repare articolele de imbracaminte Zara achizitionate in orice sezon anterior, incluzand inlocuirea nasturilor, a fermoarelor si efectuarea de cusaturi. In plus, clientii vor putea sa isi revanda hainele Zara purtate utilizand o noua platforma si pot ... citeste toata stirea