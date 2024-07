Ziua Nationala a Contabilului Roman, editia a XX-a. Era smart accounting: Contabilitatea, de la A la AI

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) aniverseaza, in fiecare an, la 13 iulie, Ziua Nationala a Contabilului Roman. 2024 este al 20-lea an in care sarbatorim cel mai important eveniment din Romania dedicat profesiei contabile.Manifestarile organizate cu acest prilej, desfasurate sub sloganul Traditie pentru viitor. Evoluam impreuna!, vor avea loc luni, 15 iulie a.c., la Hotel ARO PALACE Brasov - Sala de conferinte EUROPA II, incepand cu ora 15:00. ... citește toată știrea