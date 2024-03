1.000.000 de lei, miza din Columbia: Avem si o brasoveanca inscrisa, lupta pentru a-i cumpara fiului ei o locuinta

Brasoveanca Camelia Beldiman de la "Insula de 1 milion", reality-show-ul filmat in Columbia si difuzat de Kanal D, are o poveste de viata impresionanta.Camelia are 45 de ani, este din Brasov si de profesie responsabil expeditie marfuri. Nu s-a casatorit niciodata, are un fiu in varsta de 28 de ani pentru care, de altfel, s-a si inscris in cel mai amplu experiment social, "Insula de 1 milion", dorind sa ii achizitioneze acestuia o locuinta. Viata concurentei din tabara Vesticilor nu a fost ... citește toată știrea