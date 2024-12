1 milion de euro de la Brasov. "Spalat" prin Africa de Sud. SRI a dat de BOGPR, omul din spatele lui Calin Georgescu

Detinatorul unei firme din Brasov, fost programator, a facut donatii pe TikTok de peste 1 milion de euro si a efectuat plati in valoare de 381.000 de dolari, in perioada 24.10-24.11.2024, catre utilizatori ai unor conturi de TikTok implicati in promovarea candidatului la presedintie Calin Georgescu, inclusiv dupa data incheierii campaniei electorale, arata SRI in raportul prezentat CSAT si declasificat miercuri, 4 decembrie."Candidatul Calin Georgescu a declarat la AEP 0 lei buget de campanie ... citește toată știrea