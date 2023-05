Cate 50.000 de persoane sunt asteptate in 10 si 11 iunie la Aeroportul Brasov, la evenimentul "Zilele portilor deschise". Estimarea a fost facuta de primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra, miercuri, 24 mai, dupa o conferinta de presa in care au fost prezentate evenimentele prin care se va sarbatori deschiderea Aeroportului International Brasov - Ghimbav, la care edilul a participat in calitate de co-organizator al evenimentului.Brasovenii vor avea toate motivele sa mearga la aeroport in cele ... citeste toata stirea