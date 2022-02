Suntem inconjurati de informatii despre ecologie, mediu curat si obiceiuri sanatoase, iar in fiecare an ne propunem sa recurgem la invataturile ecologice pentru a contribui la sanatatea planetei, dar parca nu stim cu ce sa incepem. Pentru a ne face alegerea mai usoara, specialistul in reciclare Bogdan Constantinescu, manager general al companiei de salubritate Brai-Cata a intocmit o lista cu 15 obiceiuri care pot transforma 2022 intr-un an ECO si in punct de pornire pentru un stil de viata ... citeste toata stirea