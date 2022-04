16 ani de ASUM. "Aparatorul" copiilor abuzati

La 16 ani de la infiintare, Asociatia pentru Siguranta Urbana si Mediere (ASUM) Brasov este extrem de implicata in problemele comunitatii. Asociatia vine in sprijinul victimelor abuzurilor autoritatilor, dar se implica activ si in probleme de mediu sau alte domenii de interes."Practic, am fost prezenti peste tot acolo unde a fost nevoie de noi, ca vorbim de observatori neutri in cadrul procesului electoral, ca vorbim de actiuni care au avut ca scop apararea si protejarea drepturilor si ... citeste toata stirea