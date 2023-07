Festivalul National Ecvestru de la Rasnov a implinit anul acesta 20 de ani, perioada in care, de la an la an, evenimentul a crescut si a devenit unul de referinta la nivel national. Implinirea celor 20 de ani de la prima editie a fost marcata duminica, 16 iulie, cand personalitati care s-au implicat in dezvoltarea festivalului au primit plactete aniversare.Prima placheta i-a fost inmanata lui Adrian Vestea, cel care a pus bazele acestui festival in perioada in care era primar al Rasnovului. ... citeste toata stirea