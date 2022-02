2021 a devenit oficial anul cu cea mai mare mortalitate din istoria recenta a Romaniei

Numarul romanilor care au murit in anul 2021, indiferent de cauza, a depasit 334.000, ceea ce inseamna o crestere cu 27% fata de perioada anterioara pandemiei. Comparativ cu anul 2020, numarul mortilor a crescut cu 12%, arata datele Institutului National pentru Statistica (INS).Potrivit sursei amintite, in decembrie 2021 au fost inregistrati 27.640 de morti, cu 11.013 decese mai putine decat in luna noiembrie 2021, si cu 7.169 mai mic fata de luna decembrie 2020.Totusi, din cauza numarului ... citeste toata stirea