2027, anul Judecatii de Apoi

O carte veche de 900 de ani, gasita in Arhivele Secrete ale Vaticanului, sustine ca poate prezice anul Judecatii de Apoi. Conform credintei crestine, acest eveniment marcheaza revenirea lui Iisus pe Pamant pentru a decide cine va fi mantuit si cine va fi condamnat, iar un sfant a prezis ca acest lucru se va intampla in 2027, relateaza Daily Mail.Textul din secolul al XII-lea, cunoscut sub numele de Profetia Papilor, este atribuit Sfantului Malachia si contine o serie de fraze criptice in ... citește toată știrea