2035, marele razboi?

Peste 350 de experti din domeniul afacerilor internationale considera ca al Treilea Razboi Mondial este inevitabil si ca ar putea incepe in urmatorii zece ani.Un nou sondaj realizat in randul a 357 de strategi politici si practicieni in domeniul previziunilor s-a pronuntat cu privire la viitorul omenirii, patru din 10 afirmand ca in 2035 va izbucni un razboi major care va implica mari puteri precum SUA, China sau Rusia.Pana in 2035, patru din 10 strategi globali (40,5%) au prezis ca va