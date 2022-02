24.02.2022, ora 5.45: La ordinul lui Putin, in Europa este, din nou, razboi

Foto: Rusii au iesit in strada la Moscova si Sankt Petersburg, Putin e comparat cu Hitler, sute de persoane retinute.De joi, 24 februarie 2022, Europa este, din nou, in razboi. Trupele ruse au intrat in Ucraina, incalcand - fara absolut niciun motiv, macar aparent - suveranitatea Ucrainei. Anuntul privind invadarea Ucrainei a fost dat la ora 5.45 (ora Moscovei), dar in prealabil, Rusia a lansat un atac cibernetic care a afectat sistemele informatice din Ucraina. In discursul in care a anuntat ... citeste toata stirea