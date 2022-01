24 Ianuarie e si Ziua Educatiei: Accesari de zeci de ori mai numeroase la bibliotecile scolare, dupa o donatie de la Brasov

24 Ianuarie nu este numai Ziua Unirii Principatelor, ci si Ziua Internationala a Educatiei. Cu aceasta ocazie, libraria brasoveana Libris, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, a donat aproape 8.000 de carti, in valoare de 200.000 de lei. A treia editie a proiectului CarteTeca a dus mii de carti in bibliotecile scolare in care copiii isi doreau sa citeasca, dar oferta bibliotecilor era nesemnificativa. Peste 41.000 de copii din 80 de unitati de invatamant vor putea rasfoi cele aproape 8. ... citeste toata stirea