3 milioane de euro, pretul pus pe casa lui Arsenie Boca

Trei milioane de euro. Atat se cere acum pe casa parinteasca a parintelui Arsenie Boca, pe un site de anunturi imobiliare. Proprietatea din judetul Hunedoara se intinde pe o suprafata de 8,5 hectare si reprezinta "o oportunitate unica pentru cei care fac turism", spune proprietarul.Proprietatea a fost listata si in iunie 2022, dar atunci pretul era 2.000 de euro, un "pret de moameala", pentra ca, in acelasi timp, proprietarul anunta ca se asteapta sa dea lovitura: "Oportunitate unica, in ... citeste toata stirea