3 nunti in ziua "iubirii"

In ciuda faptului ca este o zi importata din Occident, 14 februarie - Sfantul Valentin sau Ziua Indragostitilor a devenit o sarbatoare populara inclusiv printre romani, desi prin traditie avem o sarbatoare similara: Dragobetele, pe 24 februarieDaca cu ani in urma, Valentine's Day era prilej pentru cupluri de a-si jura iubire eterna in fata ofiterului Starii Civile, acum tot mai putini brasoveni vor sa isi ... citește toată știrea