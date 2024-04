40 de stejari, 40 de necrologuri in Livada Postei

Asociatia "Zi de Bine" a inaugurat luni, 15 aprilie, proiectul "Plantati in amintire" Brasov, parc de stejari rosii amenajat in memoria celor dragi. Parcul se afla in zona Livada Postei, la mica distanta de locul de joaca, pe un teren folosit in trecut ca derdelus. Suprafata de teren se intinde pe o suprafata de aproximativ 1.500 mp, pusa la dispozitie de Primaria Brasov, unde au fost plantati 41 de copaci. Fiecare copac plantat are atasat un cod QR care duce catre povestile celor pe care i-am ... citește toată știrea