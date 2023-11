Conducerea Agentiei pentru Protectia Mediului spune ca pagubele pe care ursii le-au provocat in acest an in judetul Covasna depasesc un milion de lei. Ursii au distrus peste 100 de hectare de culturi, au omorat sute de animale si au ranit trei oameni, care au ajuns in spital, a explicat directorului institutiei, Gheorghe Neagu."La ora actuala avem inregistrate pagube de peste 1 milion de lei, iar pana la sfarsitul lunii in mod sigur o sa depasim numarul pagubelor inregistrate in anul 2021, ... citeste toata stirea