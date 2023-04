National Geographic a initiat o cercetare cu ocazia premierei unui nou serial despre OZN-uri cu privire la opiniile si perceptiile despre fenomenul OZN in Romania. Sondajul arata ca 55% dintre romani cred ca exista OZN-uri, in timp ce 24% dintre respondenti nu cred in existenta OZN-urilor, potrivit informatiilor G4media.ro. Potrivit cercetarii, barbatii (59%) sunt mai predispusi sa considere ca OZN-urile exista, in comparatie cu femeile (51%). Persoanele in varsta sunt, de asemenea, mai ... citeste toata stirea