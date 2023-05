In fiecare an, incepand cu anul 2015, ziua de 8 mai este marcata drept Ziua Nationala a Egalitatii de Sanse intre Femei si Barbati. In aceasta perioada are loc Saptamana egalitatii de sanse, ocazie cu care cinci femei curajoase au fost premiate pentru succesul lor in meserii considerate a fi barbatesti.Romina - pilot pe MIG 21 Lancer, Raluca - maior in Armata Romana, Dorina - miner, Stefania - pompier si Andreea - pilot de acrobatie sunt privite de colegii lor barbati cu admiratie si respect. ... citeste toata stirea