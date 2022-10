5 minute pe "varful lumii"

Alpinista Anca Racatean a cucerit varful Manaslu, de 8.163 de metri, situat in cei mai inalti munti de pe Terra, Himalaya. Performanta e cu atat mai remarcabila avand in vedere ca tanara brasoveanca a inceput alpinismul de mare altitudine in urma cu un an, in 2021.In varsta de 36 de ani, Anca Racatean povesteste ca expeditia a inceput cu zborul cu elicopterul din capitala nepaleza Kathmandu spre Tabara de Baza Manaslu. Tabara de baza era formata din multe corturi, asezate pe o muchie de ... citeste toata stirea