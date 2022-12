50 de mosi Craciun, pe motocicleta

Mos Craciun a venit si anul acesta pe motocicleta la copiii din Brasov. Sambata, 10 decembrie, peste 50 de motociclisti din oras, costumati in Mos Craciun, s-au strans in parcarea unui mall din Brasov, unde si-au dat intalnire cu cei mici."Ne-am adunat cu prilejul sarbatorilor de Craciun sa facem o surpriza acestor ghemotoace. Le dam o bombonica, ii lasam sa faca poze pe motoare, orice sa le mai aduca un zambet in vremurile pe care le traim. Plecam de aici, mergem un pic in fata mall-ului, la ... citeste toata stirea