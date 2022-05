64 de morti, 63,3 ani de inchisoare

La aproape 7 ani de la tragedia "Colectiv", Curtea de Apel Bucuresti a dat sentinta finala joi, 12 mai, dupa ce judecatorii au amanat decizia de mai multe ori, invocand complexitatea dosarului. Procesul s-a incheiat in 21 decembrie 2021, iar sentinta a fost pronuntata dupa patru amanari.Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual edil al Sectorului 5, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare, cu executare pentru abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de ... citeste toata stirea