Familia Burzo, care detine compania Aromatics din Fagaras, firma care furnizeaza arome alimentare in tara si la export, a investit in ultimii 15 ani intr-o livada de meri si ciresi in comuna brasoveana Cincu. Pornita timid, cu cateva hectare, livada a ajuns sa se intinda pe o suprafata de 30 de hectare, unde proprietarii vor sa practice agricultura intensiva si semiintensiva, arata BizBrasov.ro.Pe terenurile cultivate obisnuit, recolta e de 5 - 6 tone"Nu ai nevoie de foarte multe hectare. ... citeste toata stirea