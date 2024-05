Intr-un interviu in presa rusa, fostul fundas Daniel Chirita (50 de ani -foto mijloc-), in prezent antrenor-jucator al nationalei artistilor si patronul unei scoli de fotbal, a facut declaratii scandaloase la adresa Ucrainei si spune ca este de partea Rusiei in conflictul cu tara vecina. "75-80% dintre romani sustin Rusia. Stim cu totii ce este Ucraina - rahat! Toti prietenii si cunoscutii mei au o atitudine buna fata de rusi si fata de Putin, personal. Ei cred ca Putin a facut ce trebuie. ... citește toată știrea