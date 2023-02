A aparut un nou tip de cutremur in Romania

Un tip nou de cutremur in Romania. Asa a fost catalogat de specialisti seismul de 5,7 produs marti, 14 februarie, in Gorj, el neputand fi explicat cu datele pe care Institutul National de Fizica a Pamantului (INFP) le are in prezent.Potrivit specialistilor cutremurul de 5,7 cu epicentrul in Oltenia, Gorj, are atribuita o noua categorie de risc, mai ales ca nu exista suficiente date stiintifice, pentru ca zona nu a fost monitorizata seismologic, nepunand probleme pana acum. Acum vor fi ... citeste toata stirea