A batut "toba" in Rusia: Deputat de Brasov, implicat in scandalul momentului

Un nou scandal zguduie scena politica din Romania. O delegatie formata din parlamentarii Diana Iovanovici-Sosoaca, Mihai Lasca, Francisc Toba (toti trei ex-AUR) si Dumitru Coarna (PSD) s-a intalnit miercuri, in urma unei cereri depuse in acest sens, cu ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, potrivit unui comunicat al lui Sosoaca.Cei patru parlamentari au prezentat o propunere privind o asa-numita "pozitie de neutralitate" a Romaniei in razboiul declansat de Rusia in urma invadarii ... citeste toata stirea